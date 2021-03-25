محافظ بورسعيد يعقد اجتماعه الثاني مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مؤتمرا موسعا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد، في إطار الاجتماع الدوري للمحافظ بالنواب وهو اللقاء الثاني.وذلك بحضور عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، وحسن طارق عمار عضو مجلس النواب، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة ابو النجا، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بعقد مؤتمرات دورية تجمع بين السياسيين والنواب والتنفيذيين بالمحافظات لبحث سبل التعاون ومناقشة طلبات المواطنين ومشكلاتهم لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.وفى بداية اللقاء، وجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية واعضاء مجلس النواب والشيوخ على التعاون المثمر والبناء لصالح المواطن فى المقام الأول، مؤكدا أهمية وعى المواطنين بحجم الإنجازات التى تتم بالدولة قائلا: "إن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التنموية وأصبحت محل إشادة من الجميع ونموذج يفتخر به جميع الزائرين للمحافظة"، موضحا أن الإنجازات كانت تسير بالتوازى فى كافة المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا أن السلطة التنفيذية بالتعاون مع النواب هدفهم الرئيسى خدمة المواطن طبقا للإمكانيات المتاحة.وتناول الاجتماع، عرض إحصائية إدارة الاتصال السياسى بالمحافظة حول الموقف التنفيذى للتظلمات والطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ فى كافة القطاعات، وخلال اللقاء تم استعراض آخر التطورات الخاصة بالتعاون بين المحافظة والنواب، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الخاصة بتوفير وحدات سكنية للمواطنين بنظام التمويل العقاري بفائدة ٣% ولمدة ٣٠ عاما، لافتا أن هذه المبادرة ستحقق آمال كافة المواطنين فى تملك وحدات سكنية بكافة المشروعات السكنية وفى أسرع وقت وتساهم فى حل مشكلات الإسكان في المحافظات.وشهد اللقاء، استعراض تقارير مديرية الإسكان والطرق عن حجم الإنجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة السابقة، حيث أكد مدير مديرية الإسكان أن إجمالى الوحدات السكنية التى نفذتها المحافظة منذ ٢٠١٤ حتى الآن (٣٧٦٨٩) وحدة سكنية تشمل الإسكان الاجتماعى والاستثمارى والتعاونى والكراسة الزرقاء وبديل الإزالات، بالإضافة لتحمل المحافظة تكاليف أعمال الترفيق بكافة المشروعات، وإعلان محافظة بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات، وخطة تطوير المحاور الرئيسية والفرعية والطرق الداخلية بالمناطق السكنية وتطوير ١٢ ميدان بالمحافظة، بالإضافة إلى تطوير القرى.واستمع محافظ بورسعيد لطلبات النواب فى جميع المجالات سواء إسكان أو صحة أو تعليم. واستعرض جهود الأجهزة التنفيذية حول المشروعات التى تشهدها المحافظة وأيضا الرد على تظلمات واستفسارات النواب.ووجه النواب الشكر لمحافظ بورسعيد على تذليل العقبات الخاصة بصرف إعانة المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات.