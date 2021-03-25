رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعه الثاني مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ

الخميس 25/مارس/2021 - 02:20 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مؤتمرا موسعا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد، في إطار الاجتماع الدوري للمحافظ بالنواب وهو اللقاء الثاني.

وذلك بحضور عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، وحسن طارق عمار عضو مجلس النواب، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة ابو النجا، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بعقد مؤتمرات دورية تجمع بين السياسيين والنواب والتنفيذيين بالمحافظات لبحث سبل التعاون ومناقشة طلبات المواطنين ومشكلاتهم لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

وفى بداية اللقاء، وجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية واعضاء مجلس النواب والشيوخ على التعاون المثمر والبناء لصالح المواطن فى المقام الأول، مؤكدا أهمية وعى المواطنين بحجم الإنجازات التى تتم بالدولة قائلا: "إن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التنموية وأصبحت محل إشادة من الجميع ونموذج يفتخر به جميع الزائرين للمحافظة"، موضحا أن الإنجازات كانت تسير بالتوازى فى كافة المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا أن السلطة التنفيذية بالتعاون مع النواب هدفهم الرئيسى خدمة المواطن طبقا للإمكانيات المتاحة.

وتناول الاجتماع، عرض إحصائية إدارة الاتصال السياسى بالمحافظة حول الموقف التنفيذى للتظلمات والطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ فى كافة القطاعات، وخلال اللقاء تم استعراض آخر التطورات الخاصة بالتعاون بين المحافظة والنواب، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الخاصة بتوفير وحدات سكنية للمواطنين بنظام التمويل العقاري بفائدة ٣% ولمدة ٣٠ عاما، لافتا أن هذه المبادرة ستحقق آمال كافة المواطنين فى تملك وحدات سكنية بكافة المشروعات السكنية وفى أسرع وقت وتساهم فى حل مشكلات الإسكان في المحافظات.

وشهد اللقاء، استعراض تقارير مديرية الإسكان والطرق عن حجم الإنجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة السابقة، حيث أكد مدير مديرية الإسكان أن إجمالى الوحدات السكنية التى نفذتها المحافظة منذ ٢٠١٤ حتى الآن (٣٧٦٨٩) وحدة سكنية تشمل الإسكان الاجتماعى والاستثمارى والتعاونى والكراسة الزرقاء وبديل الإزالات، بالإضافة لتحمل المحافظة تكاليف أعمال الترفيق بكافة المشروعات، وإعلان محافظة بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات، وخطة تطوير المحاور الرئيسية والفرعية والطرق الداخلية بالمناطق السكنية وتطوير ١٢ ميدان بالمحافظة، بالإضافة إلى تطوير القرى.

واستمع محافظ بورسعيد لطلبات النواب فى جميع المجالات سواء إسكان أو صحة أو تعليم. واستعرض جهود الأجهزة التنفيذية حول المشروعات التى تشهدها المحافظة وأيضا الرد على تظلمات واستفسارات النواب.

ووجه النواب الشكر لمحافظ بورسعيد على تذليل العقبات الخاصة بصرف إعانة المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات.

موضوعات متعلقة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»

«الليكود» يتقدم فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية بعد فرز 95% من الأصوات

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أثر الصدق على الفرد والمجتمع بثقافة الإسكندرية

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد