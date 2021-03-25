«البريد» يشارك بمنتدي تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

يشارك البريد المصري بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في منتدي "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" خلال الفترة من ٢٥ لـ٢٧ مارس بشرم الشيخ تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمشاركة صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والاقتصاد من ٣٥٠ مصرفًا.وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان مشاركة البريد المصري في مثل هذه المنتديات هي الاولي من نوعها بعد انضمامه لاتحاد المصارف العربية بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي ومتابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية وليكون البريد المصري ضمن التحرّك المصرفي المستقبلي بالإضافة إلى مواكبة جميع التطورات المصرفية.وأوضح الدكتور شريف فاروق ان هذا المنتدي يحظى بأهمية كبري ومشاركة واسعة حيث انه سيناقش استراتيجية مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية باستخدام الأساليب التكنولوجية بالإضافة للعديد من الموضوعات حول دور السلطات الرقابية في مكافحة غسيل الأموال وحماية الأنظمة التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على مكافحة الجرائم المالية.جدير بالذكر أن اتحاد المصارف العربية هو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يرأسه الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو منظمة إقليمية عربية منبثقة عن المنظّمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية.