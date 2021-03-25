رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البريد» يشارك بمنتدي تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

الخميس 25/مارس/2021 - 02:20 م
البريد المصري
البريد المصري
طارق عتمان
طباعة
يشارك البريد المصري بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في منتدي "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" خلال الفترة من ٢٥ لـ٢٧ مارس بشرم الشيخ تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمشاركة صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والاقتصاد من ٣٥٠ مصرفًا.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان مشاركة البريد المصري في مثل هذه المنتديات هي الاولي من نوعها بعد انضمامه لاتحاد المصارف العربية بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي ومتابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية وليكون البريد المصري ضمن التحرّك المصرفي المستقبلي بالإضافة إلى مواكبة جميع التطورات المصرفية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق ان هذا المنتدي يحظى بأهمية كبري ومشاركة واسعة حيث انه سيناقش استراتيجية مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية باستخدام الأساليب التكنولوجية بالإضافة للعديد من الموضوعات حول دور السلطات الرقابية في مكافحة غسيل الأموال وحماية الأنظمة التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على مكافحة الجرائم المالية.

جدير بالذكر أن اتحاد المصارف العربية هو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يرأسه الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو منظمة إقليمية عربية منبثقة عن المنظّمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إجازة شم النسيم 2021

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

قريبًا.. عدد جديد من مجلة «الحياة السينمائية»

توافد جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب قبل افتتاحه «صور»

بدء فعاليات مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز (صور)

ملتقى ثقافي أدبي في قصر ثقافة أسيوط