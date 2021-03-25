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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تتفقد معرضي الأسر المنتجة وكلية التربية النوعية بأسيوط

الخميس 25/مارس/2021 - 02:48 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ولاء جمال
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افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، معرض الأسر المنتجة بمحافظة أسيوط، بحضور محافظها اللواء عصام سعد، وأعضاء مجلس النواب.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة المعرض، الذي يضم منتجات عدد من الجمعيات بمحافظة أسيوط، كما استمعت لشرح وافٍ من العارضين لمنتجاتهم، والذين أبدوا سعادة كبيرة بتواجد الوزيرة ومحافظ أسيوط، وحرصهما على تفقد المعرض ومتابعة منتجاتهم.

كما تفقدت القباج معرض كلية التربية النوعية للفنون التشكيلية بجامعة أسيوط، والذي تضمن لوحات خشبية وزخرفية متميزة.

واستهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، وافتتاح معرض الأسر المنتجة بالمحافظة.

ومن المقرر أن تقوم بتوزيع عدد من المشروعات على المواطنين بالمحافظة، كما تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي تقيمه المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات بها.

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