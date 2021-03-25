المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض 0.44%

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 44.86 نقطة، بنسبة 0.44 %، ليصل إلى 10 آلاف و168.27 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 274 مليونا و718 ألفا و726 سهما بقيمة 453 مليونا و243 ألفا و908.174 ريال نتيجة تنفيذ 9728 صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.