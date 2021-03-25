«الصحة»: رفع كفاءة 25 مستشفى للأمراض الصدرية

أعلن الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية جهود وزارة الصحة في مكافحة مرض الدرن حتى عام 2020، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 25 مستشفى للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، وجار الانتهاء من بناء مستشفى صدر السويس، وتجهيز مستشفى صدر بسيون بالغربية، مضيفًا أنه تم تجهيز 16عيادة لصحة الرئة وقياس وظائف التنفس ومكافحة التدخين بمستشفيات صدر ( امبابة - العباسية - دمنهور - المعمورة - المحلة - طنطا - دمياط - شبين الكوم - المنصورة - الفيوم - الاسماعيلية - الفيوم - أسيوط - المنيا - قنا - اسوان)، وتزويدهم بأجهزة قياس وظائف التنفس، كما تم تزويد العيادات بأجهزة تابلت لإدخال بيانات المرضى المترددين والذين يعانون من مرض الربو الشعبي، وإعداد برنامج إحصائى إليكترونى ينتج عنه سبورة بيانات (داش بورد) لتحليل بيانات المرضى.جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان بفعاليات مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي للدرن، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس، حيث تم عقده المؤتمر اليوم الخميس بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، للاحتفال باليوم العالمي للدرن تحت شعار "حان الوقت للقضاء على مرض الدرن" والذي يتم الاحتفال به في يوم 25 مارس من كل عام، وذلك بحضور السادة أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور حسام حسني.وفي ختام المؤتمر تم تكريم أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور حسام حسني، والسادة أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن برئاسة الدكتور وجدي أمين، لجهودهم في مكافحة الأمراض الوبائية (فيروس كورونا المستجد ومرض الدرن).