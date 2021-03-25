مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا 0.92%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 32ر3678 نقطة منخفضًا بـ 3ر34 نقطة وبنسبة 0.92% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3712.63 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و997 ألفًا و800 ريال عماني منخفضة بنسبة 125.3 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و330 ألفًا و688 ريالًا عمانيًا.