«الزراعة»: نسعى لمواكبة الطلب الزائد على محاصيل الخضر

قال الدكتور على عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر لجأت إلى البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر لزيادة الإنتاجية الفدانية من محاصيل الخضر، لتلبية الطلب المتزايد نتيجة الزيادة السكانية والتصدير للخارج، بإنتاج تقاوي خضر ملائمة للظروف المناخية المصرية ومقاومة للأمراض والآفات الحشرية، والحد من استيراد تقاوي الخضر من الخارج لخفض فاتورة الواردات وعلاج الخلل في الميزان التجاري الزراعي.وأضاف «عبدالمحسن» لـ"الدستور"، أنه تم توفير تقاوي الخضر للمزارعين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، ما يؤدي إلى خفض استخدام المبيدات وتكلفة الإنتاج وتحقيق صافي دخل مجزي للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم من ناحية، وتوفير محاصيل الخضر بأسعار مناسبة للمستهلكين وزيادة القدرة التنافسية لصادرات الخضر في الأسواق العالمية، لما تتسم به من جودة عالية وسعر مناسب.