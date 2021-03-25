امتحانات الصف الخامس الابتدائى الترم الثانى 2021

امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021

امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021













تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "جوجل" من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الخامس الابتدائي عن امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021، وذلك بعدما صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكل الامتحان وموعده بعد أن طالب العديد من طلاب الصف الخامس الابتدائي بمعرفة شكل الأسئلة.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021، الموافق يوم الثلاثاء 29-3-2021 القادم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في غلق المدارس والجامعات لفترة من كافة المراحل التعليمية وهي (الابتدائي - الإعدادي - الثانوي العام) وكل ذلك لحماية الطلاب من عدوى كورونا التي عاودت الانتشار والتفشي من جديد وأصبحت أشد خطورة وأشرس عن السابق.ونظرا لاستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الخامس الابتدائي، يرصد لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.مع حلول موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021، ظل الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن شكل ورقة الامتحان وعن الأسئلة، لذلك أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان سيكون يوم الثلاثاء 29-3-2021 القادم، وأن جميع المواد المدرسية ستكون في ورقة واحدة، وأطلقت الوزارة نماذج استرشادية لطلاب الصف الخامس الابتدائي حتى يتمكنوا من التدريب ومعرفة شكل الأسئلة ولمساندتهم قبل أداء الامتحانات مباشرة، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في غلق المراكز التعليمية، ولكن بدأت الوزارة تبذل المزيد من الجهد حتى تقف بجانب الطالب المصري.