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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يناقش آلية توفير السلع التموينية خلال رمضان

الخميس 25/مارس/2021 - 02:41 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، استعدادات شهر رمضان المبارك وتوفير السلع التموينية والأساسية الاستهلاكية بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر المبارك، والاستعدادات لافتتاح معارض أهلًا رمضان في المركز والمدن.

ووجه محافظ كفرالشيخ بإنشاء غرفة عمليات بالمحافظة وغرف عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء، والاستعانة بمراكز الشرطة وشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، بالإضافة إلى تكثيف الدور الرقابي خاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة للشوارع والميادين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الخاصة بمواعيد فتح وغلق المنشآت التجارية، ومنع التجمعات لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة، ورفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل والتواصل مع المواطنين ومتابعة الخدمات.

كما أكد على تكثيف الدور الرقابي لمراقبة أعمال المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك ومحلات الجزارة ومستودعات الغاز ومحطات بيع الوقود، وإنشاء غرفة عمليات بمديرية التموين والإدارات التابعة لها بجميع المراكز، والتنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتوفير الكميات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز، وتعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان المبارك والعمل على وفرة الخبز صورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات.

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