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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية» تشكر السيسي: مبادراته عززت صحة المصريين

الخميس 25/مارس/2021 - 02:37 م
السيسي
السيسي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن مصر من الدول المتقدمة في مكافحة مرض الدرن، وسيتم الإعلان عن خلو مصر من مرض الدرن قريبًا، موجهة الشكر في هذا الصدد للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المبادرات التي تم إطلاقها في مجال الصحة العامة مما ساهم في تعزيز صحة المواطنين مما ساهم في خفض نسب الإصابة بالدرن.

كما أشادت بمجهودات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في توفير البرامج العلاجية لمرضى الدرن، موضحة أن منظمة الصحة العالمية اتخذت من البرنامج القومي المصري نموذجًا لمكافحة الدرن في منطقة شرق المتوسط، وتستعين به في وضع البرامج الأخرى، كما أقيم بمصر الكثير من البرنامج التدريبية للعاملين في مجال مكافحة الدرن بدول إقليم شرق المتوسط على الطرق التشخيصية والعلاجية لمرض الدرن.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان بفعاليات مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي للدرن، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وعقد المؤتمر اليوم الخميس بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، للاحتفال باليوم العالمي للدرن تحت شعار "حان الوقت للقضاء على مرض الدرن،" والذي يتم الاحتفال به في يوم 25 مارس من كل عام، وذلك بحضور السادة أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور حسام حسني.

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