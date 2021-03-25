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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 11.44 نقطة

الخميس 25/مارس/2021 - 03:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشر السوق العام 44ر11 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5771 نقطة بنسبة هبوط بلغت 20ر0 في المائة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر166 مليون سهم عبر 8154 صفقة نقدية بقيمة 2ر29 مليون دينار (نحو 44ر93 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19ر1 نقطة ليبلغ مستوى 61ر4676 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر106 مليون سهم تمت عبر 4481 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار (نحو 04ر31 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر16 نقطة ليبلغ مستوى 91ر6321 نقطة بنسبة هبوط بلغت 27ر0 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر60 مليون سهم تمت عبر 3673 صفقة بقيمة 5ر19 مليون دينار (نحو 4ر62 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 57ر4865 نقطة بنسبة هبوط بلغت 13ر0 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 18ر71 مليون سهم تمت عبر 2933 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 08ر22 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا هي (قيوين أ) و(إنجازات) و(المصالح ع) و(الراي) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(عقارات ك) و(الخليجي) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الخليجى) و(اسس) و(ثريا) و(مينا) الأكثر انخفاضصا.

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