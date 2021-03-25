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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه للحكومة الليبية الجديدة

الخميس 25/مارس/2021 - 02:22 م
جريدة الدستور
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أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس، دعمه للحكومة الليبية الجديدة مرحبًا بجهود رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة وتصميمه على استعادة الوحدة الوطنية وفتح فصل من السلام والمصالحة لليبيا.

وذكر مكتب بوريل في بيان، أن المسئول الأوروبي أكد خلال اتصال هاتفي مع الدبيبة دعم الاتحاد الأوروبي واستعداده لتعزيز التعاون مع الحكومة الليبية الجديدة وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها.

كما أعرب بوريل عن الاستعداد للعمل مع الحكومة الليبية الجديدة في مجالات يمكن أن تستفيد فيها من خبرة الاتحاد الأوروبي ومنها بناء المؤسسات والإدارة الاقتصادية والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا وتعزيز مؤسساتها الموحدة وضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الاعتراف بالدور الذي لعبته اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) والحاجة إلى آلية رقابة موثوق بها.

كما اتفق بوريل والدبيبة على تنسيق زيارات متبادلة والتعاون الوثيق فيما بينهما.

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