20 وفاة و2093 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2093 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19".وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحفي، إنه جرى أيضا تسجيل 2163 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت الكيلة إلى أن 205 مرضى يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة، بينهم 69 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.