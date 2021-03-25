هوكي الشرقية يحصد لقب أفضل فريق جماعي في إفريقيا

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، محمود كامل رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الشرقية الرياضي والكابتن محيي زغلول المدير الفني لفريق نادي الشرقية للهوكي، في حضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية لتهنئتهم بمناسبة حصول فريق هوكي الشرقية على لقب أفضل فريق جماعي على مستوى قارة إفريقيا، من اتحادية الكونفدرالية الرياضية الأفريقية "UCSA" وذلك بمكتبة بالديوان العام.أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكي رجال والمتوج ب 25 بطولة افريقية و31 بطولة دوري عام و9 بطولات كأس مصر و3 بطولات كأس سوبر، لتضاف هذه البطولات في سجل بطولات النادي في لعبة الهوكي، متمنيًا للفريق مواصلة انتصاراته المحلية والقارية والعالمية.وقال المحافظ سيظل فريق هوكي الشرقية مصدرًا للسعادة والبهجة للشراقوة،لتربعه على عرش القارة السمراء ومواصلة تميزه في اللعبة، وحصد البطولات على الصعيدين القاري والعالمي.وخلال اللقاء، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادي الشرقية الرياضى ولجنته المؤقتة القائمة على إدارة شئون النادي خلال هذه الفترة المهمة لضمان استمرارية ممارسه نشاطاته الرياضية والثقافية والاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العموميةومن جهته تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته اللامحدودة للعبة الهوكي، وتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنتصارات والبطولات.