تشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، البدء في تشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، والذي يتكون من 12 عنبرا للتربية، وسيتم التشغيل على 3 مراحل، الأولى تضم 4 عنابر بإجمالي 50 ألف طائر، كتشغيل تجريبي للمشروع، ثم يليها باقي المراحل.وأضاف المحافظ، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصعيد لتشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المتوقفة والمتعثرة منذ عدة سنوات، منها مشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل والذي تم البدء في تشغيله تجريبيا أمس الأربعاء.وأوضح، أن مذكرة التفاهم شملت أيضا تشغيل مشروع المجزر الألي بالمنطقة الصناعية، حيث سيجري تشغيله قريبا لارتباطه بمشروع عنابر التربية.وأكد المحافظ حرصه الشديد على دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.وهنأ المحافظ العاملين بالمشروع ببدء العمل به، مطالبا بالحفاظ عليه والإخلاص والجدية، معربا عن سعادته لتشغيل المشروع ليصبح فاتحة خير على أهل المحافظة ومصدر للرزق وداعم للنشاط الاقتصادي في المحافظة.