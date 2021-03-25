فتح بوغاز ميناء الإسكندرية واستقبال 133 ألف طن سلع

استكمالًا لانتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءى الإسكندرية والدخيلة 133246 طنًا، وقررت هيئة الميناء فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجوية، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 456 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج 1096 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة، وبلغ إجمالي عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ 42 سفينة.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائي والأرضى.كان قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 18 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 36 سفينة ما بين حاويات وبترول وبضائع عامة.