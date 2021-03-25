إحالة مدير جمعية زراعية للمحاكمة للتلاعب فى حيازة ورثة متوفى

قررت النيابة الإدارية بلبيس بمحافظة الشرقية، إحالة مدير جمعية زراعية بإدارة بلبيس الزراعية للمحاكمة التأديبية، لتلاعبه فى حيازة زراعية لمتوف وإضافة مساحة مغايرة للحقيقة.وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشار إيهاب عادل، أن "أ. م"، مدير جمعية زراعية سابقًا ومفتش بحماية الأراضي بإدارة بلبيس الزراعية، لأنه بمقر عمله السابق مدير لجمعية زراعية بإحدى القرى بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف، خالف القواعد والتعليمات المقررة بجهة عمله، وتلاعب فى مستندات نقل حيازة المتوفى "ف. ع" الحائز بالجمعية الزراعية التي يتولى هو إداراتها للورثة رغم وجود كشط أو تعديل في محضر القيمة المؤرخ، وحذف نصيب أحد الورثة، وقام بإضافة مساحة مغايرة للحقيقة.وحملت القضية رقم 353 لسنة 2020 نيابة بلبيس الإدراية.