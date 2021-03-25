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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب بالثالث الثانوى: تغيير القرارات يُصينا بـ«التشتت»

الخميس 25/مارس/2021 - 03:16 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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عبر طلاب الصف الثالث الثانوي عن «تشتتهم»، وذلك بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عقد إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا بعد أن كانت إلكترونية، بالإضافة إلى عدم دخول الامتحان بالكتاب المدرسي عكس ماكانت قررته وزارة التربية والتعليم فى أول العام الدراسي.

قال حازم كمال طالب بالصف الثالث الثانوي: «نحن كطلاب 3 ثانوي أصابنا التشتت الآن على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت عقد امتحانات 3 ثانوي إلكترونى إلا أنه من الممكن يتم تغير القرار بين يوم وليلة ويصبح ورقي مثلما فعلوا مع الصفين الاول والثاني الثانوي، لذلك نناشد الوزارة بالعمل على تحديد مصير إمتحانات الصف الثالث الثانوي من الآن لان التخبط فى القرارات يصبنا بالاحباط والتشتت».

وأضافت بسمة محمود طالبة بالصف الثالث الثانوي: «نحن نتخوف أيضًا من أن تكون الامتحانات مجمعة مثل ما حدث فى أولى وثانية ثانوي وهذا سيكون أزمة كبيرة لنا لأن الصف الثالث الثانوي تحديد مصير ولا بد من معرفة مستوى الطالب فى كل مادة وليس بأسلوب مجمع لذلك نتمنى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإعلان عن مواصفات امتحانات الصف الثالث الثانوي حتى نكون مطمئنين».

وواصلت سها الفرماوى طالبة بنفس الصف: «نحن منذ بداية العام الدراسي نتمرن على الاسلوب الجديد فى الاسئلة وعلى الدخول للإمتحان بالكتاب المدرسي مثلما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكون الامتحان الكترونيًا لذلك يصيبنا القلق فى أن تتغير كل هذه القرارات خلال أيام ونصاب بالتشتت والاحباط».

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