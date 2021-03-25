أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة داخل سوق فى البدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة؛ في فرض السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بعد وصلة هزار تحولت إلى مشاجرة بالخشب والطوب داخل إحدى الأسواق بدائرة قسم شرطة البدرشين، وتم ضبط طرفي المشاجرة.البداية كانت عندما تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد الأسواق بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بعد وصلة هزار تحولت إلى مشاجرة بالخشب والطوب؛ وتم فرض السيطرة على الوضع وضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.