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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

الخميس 25/مارس/2021 - 02:20 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تحتفي الجامعة الأمريكية بالقاهرة بذكرى ميلاد المعماري حسن فتحي، الذي يوافق 23 مارس لعام 1900، بتنظيم احتفالية تحت عنوان "حسن فتحي: مشاريع وحكايات - مختارات من أرشيفه بالجامعة الأمريكية"، في تمام الساعة السادسة مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن تفتح بلسم عبدالرحمن مديرة المجموعات المعمارية، وعلا سيف مديرة المجموعات الفوتوغرافية بمكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خزائن أرشيف حسن فتحي، في رحلة موثقة إلى جوانب خفية في حياة المعماري المصري العالمي حسن فتحي.

بدأ «فتحي» أولى خطواته المعمارية عام 1928، وكان أول مشروع له هو مدرسة طلخا الابتدائية التي غلب عليها الطابع الكلاسيكي الذي درسه بكلية الفنون الجميلة، وتضم أعماله الأولي الفترة ما بين عامي 1928 و1945.

يُدعى حسن فتحي بلقب "المهندس" تقديرًا لأهمية إسهامه في الهندسة المعمارية العالمية، كما اشتهر بطرازه المعماري الفريد الذي استمد مصادره من العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعثماني.

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