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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البناء والأخشاب» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات

الخميس 25/مارس/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور وزيرة القوى العاملة السابقة، عائشة عبد الهادي.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات من النقابيات في عدد من الشركات التابعة للتنظيم النقابي لنقابة البناء والأخشاب.

من جانبه توجه عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، بالتحية للمرأة المصرية في كل ميادين العمل، مشيرًا إلى أن التنظيم النقابي كان وما زال يزخر بقيادات نقابية نسائية قوية، نجحت في القيام بدورها على أكمل وجه.

وأشار الجمل، إلى أهمية الترابط والتلاحم بين أعضاء التنظيمات النقابية، بما يعود بالنفع على منظومة العمل والإنتاج وكذلك بما يخدم مصالح العاملين في كل القطاعات.

وحذر الجمل، العاملين من التفتيت والفرقة أمام إدارات الشركات، لأن ذلك يضيع حقوق العاملين، مشيرًا إلى أن النقابة تدعم التدريب والتثقيف، من خلال مركز للتدريب المهني المتطور الذي يقوم بهذا الدور على أكمل وجه، وكذلك توفير فرص عمل للشباب في عدد كبير من القطاعات.

من جانبها عبرت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة الأسبق، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية، لافتة إلى أن نقابة البناء والأخشاب نجحت بفضل قياداتها في أن يكون لها تواجد قوي في التنظيم النقابي.

وأكدت الوزيرة السابقة، أن التنظيم النقابى له أهمية كبيرة في خدمة قضايا البلد، قائلة: وهذا يتطلب أن يكون قادة العمل النقابي على قدر المسئولية.

ولفتت عائشة عبدالهادي، إلى أن دور المرأة المصرية مهم في التنظيم النقابي، مشيدة بالدور الذي تقوم به النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، من تقويم لهذا الدور من خلال اللقاءات المستمرة وإتاحة فرص التدريب والتثقيف.

من جانبه أكد عبدالناصر بكر، الأمين العام للنقابة، على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن النقابة العامة تدعم دور النقابيات.

وأكدت هالة عبد الحفيظ، أمينة المرأة بالنقابة العامة، أن هناك خطة تدريبية وتثقيفية للمرأة العاملة في قطاع التشييد والبناء، مشيرة إلى أنه ستكون هناك لقاءات من أجل تنمية قدرات جميع النقابيات للقيام بدورهم على أكمل وجه في خدمة قضايا العمل والعمال.

يشار إلى أنه في بداية الاحتفالية نعى عبدالمنعم الجمل، النقابي الراحل، محمد سالم، رئيس نقابة العاملين بالزراعة، والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء.

ووقف المشاركون دقيقة حدادًا ترحمًا على النقابي الراحل، مؤكدين أنه كان له دور بارز في خدمة قضايا العمال بشكل عام، والعاملين في قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي بشكل خاص.

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