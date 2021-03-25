رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول» تواصل متابعة تنفيذ برنامج تحويل السيارات للغاز

الخميس 25/مارس/2021 - 02:03 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
سيد الابنودى
طباعة
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى لمتابعة الاجراءات التنفيذية لبرنامج التوسع في انشاء محطات تموين وتحويل السيارات الي الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.

وأكد المهندس طارق الملا على استمرار متابعة تنفيذ محطات التموين بالغاز والمراكز التي تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات علي مستوي الجمهورية، بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لاحلال وتحويل السيارات خاصة ان نشر هذه المحطات سيؤدي الي التيسير بشكل كبير علي حائزي السيارات العاملة بالغاز ويشجع اكبر عدد ممكن من المواطنين علي الاستفادة بالمبادرة، كما يأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة لتقديم بدائل اقل تكلفة من الوقود النظيف للمواطن.

وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التنفيذية الجارية لإنشاء المحطات ودعمها بالبنية التحتية والمرافق اللازمة لبدء التشغيل.

وشدد الملا علي اهمية المتابعة المتواصلة لمعدلات تنفيذ المحطات، وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتذليل كافة كافة التحديات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومي الذي يتم تنفيذه لخدمة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

ورش فنية ولقاءات أدبية احتفالا بعيد المنيا القومي

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بالمرأة المصرية في الغربية

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف