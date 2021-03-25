«البترول» تواصل متابعة تنفيذ برنامج تحويل السيارات للغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى لمتابعة الاجراءات التنفيذية لبرنامج التوسع في انشاء محطات تموين وتحويل السيارات الي الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.وأكد المهندس طارق الملا على استمرار متابعة تنفيذ محطات التموين بالغاز والمراكز التي تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات علي مستوي الجمهورية، بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لاحلال وتحويل السيارات خاصة ان نشر هذه المحطات سيؤدي الي التيسير بشكل كبير علي حائزي السيارات العاملة بالغاز ويشجع اكبر عدد ممكن من المواطنين علي الاستفادة بالمبادرة، كما يأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة لتقديم بدائل اقل تكلفة من الوقود النظيف للمواطن.وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التنفيذية الجارية لإنشاء المحطات ودعمها بالبنية التحتية والمرافق اللازمة لبدء التشغيل.وشدد الملا علي اهمية المتابعة المتواصلة لمعدلات تنفيذ المحطات، وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتذليل كافة كافة التحديات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومي الذي يتم تنفيذه لخدمة المواطنين.