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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تخاطب «الصحة» لتأمين معرض «أهلا رمضان» بإجراءات كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 02:02 م
أهلا رمضان
أهلا رمضان
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها قد انتهت من جميع الاستعدادات الكاملة لإقامة معرض "أهلا رمضان" الذي سيقام في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بدءا من 4 حتى 12 أبريل المقبل بتخفيضات تراوحت مابين 15% إلى 35%.

وكشفت الوزارة عن أنها خاطبت وزارة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بتأمين المداخل والمخارج والبوابات للمعرض بالتعقيم وقياس درجات الحرارة للرواد والجمهور للمعرض تجنبا من أي إصابات طبقا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ تلك الإجراءات وسيتم وجود أفراد تأمين طبي من خلال وزارة الصحة وتحت إشرافها.

وأعلن المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات في تصريح لـ"الدستور" إنه سيتم مشاركة نحو 180 شركة عارضة في المعرض سوبر ماركت "أهلا رمضان" المقام بمدينة نصر خلال شهر أبريل المقبل بالإضافة إلى مشاركة نحو 345 سلسلة تجارية كبري على مستوي محافظات مصر في المعارض الفرعية بجانب مشاركة مديريات التموين ب300 فرع تابع في المحافظات وتحت إشرافها مباشرة بتخفيضات تصل إلى 35%.

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