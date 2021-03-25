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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية»: تحصيل 698 مليون جنيه قيمة 551 ألف مطالبة حتى نهاية فبراير

الخميس 25/مارس/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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عقد المجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، لاستعراض ما تم من إنجازات الهيئة خلال الريع الأول من العام الجارى بالإضافة إلي مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالأمور التنظيمية والإدارية والفنية والمالية للهيئة، وعرض مستهدفات الهيئة لعام 2021.

ودعا الدكتور أحمد السبكي أعضاء المجلس التنفيذي للوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور محمد فهيم موسى، مستشار رئيس الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية، الذي وافته المنية مؤخرا.

وعرض الدكتور أحمد السبكي 7 مستهدفات للهيئة العامة للرعاية الصحية مشددًا على ضرورة الالتزام بها، والتي ترتكز على إنشاء دليل تشغيلي للإدارة التنفيذية للهيئة يتضمن الشق المالي والإكلينيكي والإداري، والعدالة في التقييم من خلال ترسيخ مبدأ التقييم المنضبط، الالتزام بمبدأ الحوكمة الإكلينيكية، إرساء مبدأ الابتكار والبحث العلمي، تطوير التحول الرقمي في كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، تغيير الثقافة عن الخدمات الصحية الحكومية، المتابعة المستمرة لضمان انضباط سير العمل.

واستعرضت الإدارة العامة للشئون المالية تقرير الإنجازات عن الربع الثالث للعام المالي 20202021، والذي كشفت من خلاله إنجازات إدارات (حسابات المرضى، الموازنة والحسابات الختامية، الأصول الثابتة والتكاليف، المشتريات،المراجعة المالية والحسابات)، مشيرة إلى تشكيل فريق من قسم المطالبات ببورسعيد لنقل التجربة لمحافظة الأقصر فيما تم عمل معايشة ميداني بالأقصر، وذلك في إطار تأسيس قسم للمطالبات بالأقصر بشكل إجرائي سليم، كما تم إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف الشهرية التي تحتاجها المستشفيات مقابل مستهدفاتها والخدمات التي تقدمها وإيراداتها،

وكشف عن تحصيل 551ألف مطالبة بقيمة 698 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2021 من محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى الإنتهاء من القيم الدفترية الخاصة بالإجهزة الطبية حصرها بالكامل لعمل عقد صيانة موحد لجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لافتًا إلى تخفيض مصروفات الهيئة بقيمة 4مليون خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2021.

وناقشت الإدارة العامة للموارد البشرية رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية القائمة عن تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين من خلال أفضل الاستشاريين، لافتة إلى المحاور الأربعة التي ترتكز عليها إدارة الموارد البشرية، والتي تشمل (استقطاب الكوادر، تطوير الأداء، الثقافة والتمييز المؤسسي، تطوير الكوادر)، وذلك إلى جانب عرض خطة الإدارة لعام 2021 والعمل على تطبيق نظام إلكتروني مميكن لتقييم آداء العاملين بالتعاون مع تطبيق بالطو.

فيما دأبت إدارة الموارد البشرية على تقييم الآداء والاهتمام بالكفاءات والجدارات مما أدي إلى تحسين أداء العاملين ومن ثم ربط أداء العاملين بأداء الإدارات والمنشآت الصحية التابعين لها، مشيرة إلى الإنتهاء من إعداد البطاقات الوظيفية للوظائف التكرارية بجميع المنشآت التابعة للهيئة، مؤكدة على إعداد نظام التعليم والتدريب الإلكتروني وخلق قيادات من المتدربين ليصبحوا مدربين ومن ثم الاعتماد على مواردنا الذاتية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي بتفعيل دور وحدة الدعم المعنوي بالهيئة لتحقيق رضاء العاملين بالهيئة وهو ما يزيد من ارتباطهم بالهيئة وولائهم وانتمائهم لها، وذلك من خلال دمجهم في الأنشطة الاجتماعية المختلفة وتوفير مزايا لهم مع استمرارية النظام خاص باختيار الموظف المثالي سواء شهريًا أو ربع سنويًا، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مدى رضاء المنتفعين من المنظومة.

وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور أحمد السبكى الاهتمام بكافة آليات التحول الرقمي وتفعيله داخل كافة إدارات ومنشآت الهيئة، باعتبارها التزام مؤسسي، مؤكدًا الحرص الدائم على التطوير المستمر واتباع الأسس العلمية في التخطيط الإستراتيجي لإدارة المؤسسات الحكومية، مع الاعتماد على مفردات الميكنة والتحول الرقمي في تطوير وإدارة المنشآت الطبية التابعة للهيئة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تضمن توفير خدمة صحية بأعلى جودة لكل المواطنين تتسم بالإتاحة والتميز والجودة، وصولًا بالهيئة إن تكون هيئة رقمية ذكية لا ورقية.

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