طلاب الثانوية العامة المؤجلين يستغيثون: عايزين نعرف موقفنا إيه

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والذين قاموا بتأجيل العام الماضي للحالي ويطلق عليهم «طلاب الثانوية المؤجلين» باستغاثة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤكدين أنهم سقطوا من حسابات الوزارة فى الاستعداد للإمتحانات، خاصة أنهم لا يملكون تابلت سواء المؤجلين أو الذين قاموا بتقسيم العام.وقال طلاب الثانوية العامة المؤجلين في ستغاثة قدموها لموقع «الدستور»: «نحن قمنا بتقسيم العام الماضي وحتى الآن لم يتم تحديد موقفنا إذا كن ستكون الامتحانات ورقية أو الكترونية على التابلت، مضيفين:«محدش من وزارة التربية والتعليم بيطلع يتكلم علينا أو يقول عننا حاجة كأننا سقطنا من حساباتهم».وأضاف الطلاب خلال استغاثتهم:« منذ بداية العام ونحن نذاكر وفقًا للنظام الجديد ونعمل على استخدام الكتاب فى حل الاسئلة حتى نتدرب على اسلوب الامتحانات، ولكن نتفاجأ كل يوم بقرار جديد من الوزارة».واختتم الطلاب:«نرجو من وزارة التربية والتعليم تحديد موقفنا والحديث عنا حتى نعرف ماذا سيحدث لنا خلال الايام المقبلة».