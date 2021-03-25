محكمة لبنانية تصدر أحكامًا بالسجن بحق 3 لإدانتهم بتمويل جماعات إرهابية

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أحكاما مشددة بالسجن بحق 3 أشقاء لبنانيين، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم غسل أموال واستخدامها في تمويل جهات إرهابية.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحاده، أدانت الأخوة فراس وفادي ورنا توفيق علم الدين، بجريمة غسل الأموال لتمويل جهات إرهابية ونقل وتحويل مبالغ مالية إلى تلك الجهات.وأضافت أن الحكم قضي بمعاقبة الشقيقين فراس وفادي بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات مع الغرامة المالية وتجميد حساباتهما المصرفية، والحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق شقيقتهما رنا مع الغرامة وتجميد حسابتها.