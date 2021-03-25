مصدر روسى: اتفاق على إنتاج «سبوتنيك V» فى صربيا

أعلن مصدر في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إنه تم الاتفاق مع معهد "تورلاك" لعلم الفيروسات واللقاحات والأمصال، على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، في صربيا، لتصبح بذلك صربيا، أول دولة فى جنوب أوروبا، يتم فيها إنتاج هذا اللقاح الروسي.وقال المصدر، إن عمليات الإنتاج ستجري فى معامل معهد "تورلاك" الحكومي، وهو مختصص فى إنتاج وتوريد اللقاحات للمؤسسات الطبية في صربيا، بما في ذلك كجزء من برنامج التطعيم الإجباري.من جانبه، قال كيريل دميتريف، مدير عام الصندوق الروسي، إن صربيا، كانت من أوائل دول العالم، التي رخصت وباشرت باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم سكانها، مشيرًا إلي أن بدء الإنتاج في معامل معهد "تورلاك" سيسهل العملية اللوجستية وسيعجل تنفيذ برنامج التطعيم في صربيا.