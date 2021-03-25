رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين
الخميس 25/مارس/2021 - 02:21 م
سالم عليطباعة
لم تمر ثوان معدودة على وفاة نوال السعداوي حتى انهال الإسلاميون عليها بالشتائم والشماتة وملأوا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات التهليل التي كانت سابقًا منبرًا للهجوم على الشامتين في وفاة قياداتهم.
وزادت فرحتهم وكأنها عيد أتى بعدما تلقوا صفعات على مدار العشر سنوات الأخيرة ظنًا منهم أن وفاتها الطبيعية هي انتقام من الله ولكن ماذا عن وفاة الظواهري مريضًا والبغدادي بصاروخ ومحمد مرسي وعصام العريان بنوبة قلبية داخل السجن، فإذا أخذنا بالمثل، هل وفاتهم هي انتقام من الله؟
وعلى أي أمر تكون الشماتة؟ موت الشخص لم يكن أبدًا نهاية لأفكاره. بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم ينته الإسلام وبوفاة بوذا لم ينته المعتقد البوذي، فكيف يُشمت في موت نوال السعداوي وما زالت أفكارها تتوارد على أذهان الملايين.
أنثى وحيدة قد تكون ضعيفة جسديًا ومسنة انتشرت أفكارها في كل بقاع الأرض، كتاب "المرأة والجنس" وحده أصبح النص التأسيسي للموجة النسوية الثانية في الولايات المتحدة.
ولم تؤثر أفكارها في النساء فقط بل أثرت في الذكور، فنوال ليست نسوية في المقام الأول وإنما هي من دعاة التحرر من القيود التي فرضها علينا أصحاب الفكر المتطرف على مدار عقود، وأثرت في الذكور أيضا فهي ناهضت العادة التي تسلبهم جزءًا من جسدهم وهي ختان الذكور، لكنها نسوية في المقام الثاني نظرًا لتأثير تلك الأفكار بشكل كبير على الإناث، فالإناث في مجتمعاتنا يتعرضن للختان ويتم وصفهن بالعاهرات حال ممارستهن الجنس خارج إطار الزواج في حين لا يقع حرج على الشاب سوى أنه «شاب وبيغلط».
وأكثرهن يرتدين الحجاب والنقاب رغمًا عنهن وهن غير مقتنعات به وهو ما وصفته نوال بأنه شكل من أشكال العبودية ويزيد من الفارق بين الإناث والذكور، فإذا كان الحجاب فرض على النساء بسبب كونهن فتنة فلماذا لا يتحجب الرجال، أليسوا هم أيضًا فتنة للنساء؟
فشلوا في مجابهتها بالفكر وكما فعلوا مع فرج فودة عندما فشلوا في مجابهته بالفكر فما كان لهم إلا أن يكتبوا اسمه في قائمة الموتى ويغتالوه بطلقاتهم الغادرة، فكتبوا اسم نوال السعداوي في قائمة الموتى لأن أفكارها خطر عليهم، لأنهم يرون أفكارهم خطا أحمر غير قابل للنقد ومن ينتقدها يوصف بالكافر.
شمتوا في موتها ونسوا أنه لا شماتة في الموت ولكن هذا شيء عادي بالنسبة لأخلاقياتهم فهم يأخذوا من الدين ما يتماشى مع أهوائهم ويغضون النظر عن الباقي.
من صغرها وهي تكافح لتحرير المرأة من القيود وقد كلفها هذا الكثير؛ فتم نقلها من المستشفى التي تعمل فيه في مسقط رأسها ببنها إلى القاهرة بسبب دفاعها عن إحدى المريضات لتعرضها للعنف الأسري وبعد نشرها لكتاب "المرأة والجنس" أقيلت من منصبها في وزارة الصحة ومن منصب رئاسة تحرير مجلة "الصحة"، ومن منصبها كأمين مساعد في نقابة الأطباء.
حاربت ختان الإناث من صغرها، والجدير بالذكر أن نوال السعداوي من ضحايا تلك الجريمة فهي تعرضت للختان في السادسة من عمرها، وها نحن اليوم نقف لها إجلالا بعدما جرمت الحكومة الختان وحرمته دار الإفتاء، فهل نقف لها احترامًا مستقبلًا بعدما تطبق الحكومات باقي أفكارها واحدة تلو الأخرى؟.
وزادت فرحتهم وكأنها عيد أتى بعدما تلقوا صفعات على مدار العشر سنوات الأخيرة ظنًا منهم أن وفاتها الطبيعية هي انتقام من الله ولكن ماذا عن وفاة الظواهري مريضًا والبغدادي بصاروخ ومحمد مرسي وعصام العريان بنوبة قلبية داخل السجن، فإذا أخذنا بالمثل، هل وفاتهم هي انتقام من الله؟
وعلى أي أمر تكون الشماتة؟ موت الشخص لم يكن أبدًا نهاية لأفكاره. بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم ينته الإسلام وبوفاة بوذا لم ينته المعتقد البوذي، فكيف يُشمت في موت نوال السعداوي وما زالت أفكارها تتوارد على أذهان الملايين.
أنثى وحيدة قد تكون ضعيفة جسديًا ومسنة انتشرت أفكارها في كل بقاع الأرض، كتاب "المرأة والجنس" وحده أصبح النص التأسيسي للموجة النسوية الثانية في الولايات المتحدة.
ولم تؤثر أفكارها في النساء فقط بل أثرت في الذكور، فنوال ليست نسوية في المقام الأول وإنما هي من دعاة التحرر من القيود التي فرضها علينا أصحاب الفكر المتطرف على مدار عقود، وأثرت في الذكور أيضا فهي ناهضت العادة التي تسلبهم جزءًا من جسدهم وهي ختان الذكور، لكنها نسوية في المقام الثاني نظرًا لتأثير تلك الأفكار بشكل كبير على الإناث، فالإناث في مجتمعاتنا يتعرضن للختان ويتم وصفهن بالعاهرات حال ممارستهن الجنس خارج إطار الزواج في حين لا يقع حرج على الشاب سوى أنه «شاب وبيغلط».
وأكثرهن يرتدين الحجاب والنقاب رغمًا عنهن وهن غير مقتنعات به وهو ما وصفته نوال بأنه شكل من أشكال العبودية ويزيد من الفارق بين الإناث والذكور، فإذا كان الحجاب فرض على النساء بسبب كونهن فتنة فلماذا لا يتحجب الرجال، أليسوا هم أيضًا فتنة للنساء؟
فشلوا في مجابهتها بالفكر وكما فعلوا مع فرج فودة عندما فشلوا في مجابهته بالفكر فما كان لهم إلا أن يكتبوا اسمه في قائمة الموتى ويغتالوه بطلقاتهم الغادرة، فكتبوا اسم نوال السعداوي في قائمة الموتى لأن أفكارها خطر عليهم، لأنهم يرون أفكارهم خطا أحمر غير قابل للنقد ومن ينتقدها يوصف بالكافر.
شمتوا في موتها ونسوا أنه لا شماتة في الموت ولكن هذا شيء عادي بالنسبة لأخلاقياتهم فهم يأخذوا من الدين ما يتماشى مع أهوائهم ويغضون النظر عن الباقي.
من صغرها وهي تكافح لتحرير المرأة من القيود وقد كلفها هذا الكثير؛ فتم نقلها من المستشفى التي تعمل فيه في مسقط رأسها ببنها إلى القاهرة بسبب دفاعها عن إحدى المريضات لتعرضها للعنف الأسري وبعد نشرها لكتاب "المرأة والجنس" أقيلت من منصبها في وزارة الصحة ومن منصب رئاسة تحرير مجلة "الصحة"، ومن منصبها كأمين مساعد في نقابة الأطباء.
حاربت ختان الإناث من صغرها، والجدير بالذكر أن نوال السعداوي من ضحايا تلك الجريمة فهي تعرضت للختان في السادسة من عمرها، وها نحن اليوم نقف لها إجلالا بعدما جرمت الحكومة الختان وحرمته دار الإفتاء، فهل نقف لها احترامًا مستقبلًا بعدما تطبق الحكومات باقي أفكارها واحدة تلو الأخرى؟.