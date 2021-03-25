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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

الخميس 25/مارس/2021 - 02:21 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
سالم علي
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لم تمر ثوان معدودة على وفاة نوال السعداوي حتى انهال الإسلاميون عليها بالشتائم والشماتة وملأوا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات التهليل التي كانت سابقًا منبرًا للهجوم على الشامتين في وفاة قياداتهم.

وزادت فرحتهم وكأنها عيد أتى بعدما تلقوا صفعات على مدار العشر سنوات الأخيرة ظنًا منهم أن وفاتها الطبيعية هي انتقام من الله ولكن ماذا عن وفاة الظواهري مريضًا والبغدادي بصاروخ ومحمد مرسي وعصام العريان بنوبة قلبية داخل السجن، فإذا أخذنا بالمثل، هل وفاتهم هي انتقام من الله؟

وعلى أي أمر تكون الشماتة؟ موت الشخص لم يكن أبدًا نهاية لأفكاره. بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم ينته الإسلام وبوفاة بوذا لم ينته المعتقد البوذي، فكيف يُشمت في موت نوال السعداوي وما زالت أفكارها تتوارد على أذهان الملايين.

أنثى وحيدة قد تكون ضعيفة جسديًا ومسنة انتشرت أفكارها في كل بقاع الأرض، كتاب "المرأة والجنس" وحده أصبح النص التأسيسي للموجة النسوية الثانية في الولايات المتحدة.

ولم تؤثر أفكارها في النساء فقط بل أثرت في الذكور، فنوال ليست نسوية في المقام الأول وإنما هي من دعاة التحرر من القيود التي فرضها علينا أصحاب الفكر المتطرف على مدار عقود، وأثرت في الذكور أيضا فهي ناهضت العادة التي تسلبهم جزءًا من جسدهم وهي ختان الذكور، لكنها نسوية في المقام الثاني نظرًا لتأثير تلك الأفكار بشكل كبير على الإناث، فالإناث في مجتمعاتنا يتعرضن للختان ويتم وصفهن بالعاهرات حال ممارستهن الجنس خارج إطار الزواج في حين لا يقع حرج على الشاب سوى أنه «شاب وبيغلط».

وأكثرهن يرتدين الحجاب والنقاب رغمًا عنهن وهن غير مقتنعات به وهو ما وصفته نوال بأنه شكل من أشكال العبودية ويزيد من الفارق بين الإناث والذكور، فإذا كان الحجاب فرض على النساء بسبب كونهن فتنة فلماذا لا يتحجب الرجال، أليسوا هم أيضًا فتنة للنساء؟

فشلوا في مجابهتها بالفكر وكما فعلوا مع فرج فودة عندما فشلوا في مجابهته بالفكر فما كان لهم إلا أن يكتبوا اسمه في قائمة الموتى ويغتالوه بطلقاتهم الغادرة، فكتبوا اسم نوال السعداوي في قائمة الموتى لأن أفكارها خطر عليهم، لأنهم يرون أفكارهم خطا أحمر غير قابل للنقد ومن ينتقدها يوصف بالكافر.

شمتوا في موتها ونسوا أنه لا شماتة في الموت ولكن هذا شيء عادي بالنسبة لأخلاقياتهم فهم يأخذوا من الدين ما يتماشى مع أهوائهم ويغضون النظر عن الباقي.

من صغرها وهي تكافح لتحرير المرأة من القيود وقد كلفها هذا الكثير؛ فتم نقلها من المستشفى التي تعمل فيه في مسقط رأسها ببنها إلى القاهرة بسبب دفاعها عن إحدى المريضات لتعرضها للعنف الأسري وبعد نشرها لكتاب "المرأة والجنس" أقيلت من منصبها في وزارة الصحة ومن منصب رئاسة تحرير مجلة "الصحة"، ومن منصبها كأمين مساعد في نقابة الأطباء.

حاربت ختان الإناث من صغرها، والجدير بالذكر أن نوال السعداوي من ضحايا تلك الجريمة فهي تعرضت للختان في السادسة من عمرها، وها نحن اليوم نقف لها إجلالا بعدما جرمت الحكومة الختان وحرمته دار الإفتاء، فهل نقف لها احترامًا مستقبلًا بعدما تطبق الحكومات باقي أفكارها واحدة تلو الأخرى؟.

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