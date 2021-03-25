إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز طامية في الفيوم

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بالفيوم، في تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.وذلك برئاسة المهندس ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وبحضور المحاسب سلامه عبدالوهاب، رئيس وحدة دار السلام.وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 80م عبارة عن منزل وأسوار بالطوب الأبيض، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.