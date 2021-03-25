البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه.. اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما وتبلغ قيمة الطرح الثاني لأجل 7.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.