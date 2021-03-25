الداخلية تكرم أمهات الشهداء وتوجه قوافل لدور المسنات

نظمت وزارة الداخلية احتفاليات بأندية الشرطة بمختلف المحافظات، لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلًا عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهي معهم، في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتقديرًا للدور الهام للمرأة المصرية، وفي ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يوم المرأة المصرية، عيد الأم".وفي ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بإيفاد مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية المسنات لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بها مع تقديم هدايا رمزية، مع مراعاة التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأم.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.