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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة مدير جمعية زراعية بالشرقية للمحاكمة للتلاعب بحيازة ورثة متوفى

الخميس 25/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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قررت النيابة الإدارية بلبيس بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير جمعية زراعية بإدارة بلبيس الزراعية في القضية رقم 353 لسنة 2020 نيابة بلبيس الإدراية، للمحاكمة التأديبية، لقيامه بالتلاعب في حيازة زراعية لمتوفى وإضافة مساحة مغايرة للحقيقة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشار إيهاب عادل، مدير نيابة بلبيس الإدارية، أن مدير جمعية زراعية سابقًا ومفتش بحماية الأراضي بإدارة بلبيس الزراعية، لأنه بمقر عمله السابق مدير لجمعية زراعية بإحدى القرى بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد والتعليمات المقررة بجهة عمله، بأن تلاعب فى مستندات نقل حيازة متوفى حائز بالجمعية الزراعية التى يتولى هو إداراتها بقيامه بنقل الحيازة للورثة رغم وجود كشط أو تعديل فى محضر القيمة المؤرخ وحذف نصيب أحد الورثة وقام بإضافة مساحة مغايرة للحقيقة.

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