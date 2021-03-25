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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: ندعم مع أوروبا المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

الخميس 25/مارس/2021 - 03:08 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أجنيس فون دير مول، اليوم الخميس، إننا ندعم مع أوروبا المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وأشارت دير مول إلى أن المبادرة السعودية تمهد لمحادثات بين الأطراف اليمنية.

وتتواصل ردود الأفعال الدولية على المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن، حيث رحب عدد من الدول العربية والأوروبية بهذه المبادرة، واعتبرتها فرصة لتغليب المصلحة اليمنية، ووقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

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