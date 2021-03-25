رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بندقية «خرطوش» تقود عاملًا بالبساتين للمحاكمة

الخميس 25/مارس/2021 - 02:13 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بجلسة 30 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة عامل بإحراز بندقية خرطوش دون ترخيص بالبساتين.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه أحرز سلاحا ناريا وهي عبارة عن بندقية خرطوش بدون ترخيص، وكشفت شهادة معاون مباحث قسم البساتين بأن مصدره السري دله على اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل الي حيث أيقن تواجده فأبصر المتهم، أشهر لرؤيته سلاحا أبيض لمقاومته وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على سلاح بندقية خرطوش.

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

151.5 مليون جنيه لـ65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)