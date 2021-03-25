بندقية «خرطوش» تقود عاملًا بالبساتين للمحاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بجلسة 30 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة عامل بإحراز بندقية خرطوش دون ترخيص بالبساتين.تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب.وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه أحرز سلاحا ناريا وهي عبارة عن بندقية خرطوش بدون ترخيص، وكشفت شهادة معاون مباحث قسم البساتين بأن مصدره السري دله على اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل الي حيث أيقن تواجده فأبصر المتهم، أشهر لرؤيته سلاحا أبيض لمقاومته وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على سلاح بندقية خرطوش.