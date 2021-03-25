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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تضامن النواب»: مصر انطلقت بقوة لدعم المرأة في ظل القيادة السياسية

الخميس 25/مارس/2021 - 01:44 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
محمد الشريف
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قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والطفل وذوي الإعاقة بالبرلمان، إن مصر انطلقت بصورة كبيرة تحت قيادة القيادة السياسية نحو دعم المرأة المصرية من خلال قوانين داعمة للمرأة بمجلس النواب.

وأضاف خلال كلمته منتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة بجامعة الدول العربية، الذي ينظمه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إنه يتشرف بالتواجد بين هذا الجمع من المثقين والداعمين للمجتمعات، مؤكدا أن دعم المرأة مسألة في غاية الأهمية.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لدعم المرأة المصرية في التعديلات الدستورية، ليتم تمثيل المرأة بأكثر من 164 نائبة، بالإضافة إلى العديد من الوزيرات اللاتي نعتز بأدائهن الذي أحدث طفرة في الفكر.

ووجه القصبي الشكر للدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية على جهودها، في تمكين المرأة المعيلة، لكن هناك قضية مؤثؤة جدا وهي قضية الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك رغبة في أن يكون هناك دور كبير في مواجهة هذه القضية، لان زياة معدلات النمو السكاني يلتهم معدلات النمو.

وحضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان نيابة عن وزيرة الضحة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وسوزي شكري حرم وزير الخارجية وأمين صندوق جمعية خير وبركة، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيع آل خليفة – وكيل وزارة الخارجية رئيس لجنة الفرص عضو المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين الشقيقة.

كما ضم الحضور ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذة جومانا غنيمات – وزيرة الدولة الأردنية سابقة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة، والوزير المفوض د فراج العجمي – مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.

وحضر أيضا الوزير الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذ محمد كمال مدير هيئة بلان إنرناشيونال إيجيبت، والدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التضامن والأسرة والطفل وذوي الإعاقة بالمجلس، والبرلماني سيد حنفي- عضو مجلس النواب.

ومن الجهات الأممية والمجتمع المدني حضرت الدكتورة فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، ولوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وماري لويس – مؤسسة أنا المصري عن أول دار فتيات في القاهرة الكبرى، والمهندس محمد الأمين – مؤسسة مستقبل الأمين عن مبادرة "الأيدي الأمينة" بصعيد مصر، وسيدة الأعمال راوية منصور.

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