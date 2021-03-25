تجديد حبس 8 متهمين بالتحريض ضد الدولة 45 يومًا

قررت محكمة الجنايات المختصة تجديد حبس 8 متهمين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا.ووجهت للمتهمين على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالاشتراك مع جماعة ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاشتراك في مظاهرة.ويواجه باقي المتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وذلك مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في التجمهر، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتعدي على موظفين عموميين.