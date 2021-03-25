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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«آداب عين شمس» تستعد لانطلاق الفصل الدراسى الثانى

الخميس 25/مارس/2021 - 02:09 م
الدكتور مصطفى مرتضى
الدكتور مصطفى مرتضى
إسراء جمال
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أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 2021، والذي يبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول مباشرةً والتى تنتهي يوم الأربعاء 31 مارس الجارى.

وقال إنه من المقرر إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات.

ويتابع عميد الكلية مع الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بصورة دورية الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات ونشرها بعد انتهاء الامتحانات عبر الموقع الرسمي للكلية، وكذلك آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.

كما شدد العميد على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدوري لدورات المياه.

جدير بالذكر أن الدكتورة حنان كامل تعد تقارير يومية حول آخر مستجدات سير امتحانات الفصل الدراسي الأول وأعمال الكنترول في الكلية، حيث تقوم بالمرور اليومي على لجان الامتحانات للتأكد من ضبط سير الامتحانات ومن التهوية الجيدة وللاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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