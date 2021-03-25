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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زوج المتهمة بخطف طفل أبوالريش: سميت الطفل عمار

الخميس 25/مارس/2021 - 02:31 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن أن زوج السيدة المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبوالريش قال أثناء مناقشته، إنه أطلق اسم "عمار" على الطفل المخطوف، وأنه أخبر أهله أن زوجته أنجبت طفلًا لأنهم كانوا يعايرونه بأنه تزوج من سيدة عمرها ٤٥ سنة وفرصتها في الإنجاب ضعيفة.

وكان تم القبض على الزوج العرفي للسيدة المتهمة في خطف طفل من مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب لتورطه في الواقعة.

وأضاف المصدر أن الزوج يدعى "ى أ"، 40 سنة، موظف بهيئة النقل العام وسهل للمتهمة خطف الطفل وتم اقتياده إلى قسم شرطة السيدة زينب.

وأدلت خاطفة طفل أبوالريش باعترافات تفصيلية، وقالت إنها تدعى "الزهراء. ح" تبلغ من العمر 45 عامًا، ومتزوجة عرفيًا من شاب يصغرها في السن يدعى "ي. أ" 40 عامًا.

وأضافت في اعترافاتها أنها كانت متزوجة ولديها طفلتين وانفصلت عن زوجها وكانت مقيمة بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة، ورفعت على زوجها قضية خلع ولم تنتظر حكم المحكمة وذهبت وتزوجت من الثاني عرفيًا بمنطقة المرج.

وأضافت أنها عملت "سيشن تصوير زفاف وهمي" لإيهام أهل الزوج الثاني والجيران أنهم تزوجوا رسميًا وفكرت في اختطاف طفل لتربيته معها، فتوجهت إلى مستشفى أبوالريش وتنكرت في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته "منى كمال"، بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق.

وكان المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، نجح في القبض على المتهمة بخطف الطفل أثناء اختبائها بمنطقة المرج وتم اقتيادها لقسم الشرطة وعرضها على النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا في يوم الأحد الماضي، من ربة منزل تدعى منى كمال، مقيمة بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، مفاده تعرضها لواقعة خطف طفلها على يد سيدة تنكرت في زي ممرضة داخل مستشفى أبوالريش، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وحملت القضية رقم 1405 لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة.

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