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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع عاطل لترويج حسابات احتيالية على «فيسبوك»

الخميس 25/مارس/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
مصطفى فتحي
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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحريات بعد اتهامه بالنصب على المواطنين عن طريق الترويج لبيع حسابات على تطبيقات احتيالية وغير مشروعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تستخدم في إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام متلقي الإتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهواتف المحمولة لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع حسابات على تطبيقات احتيالية وغير مشروعة، تستخدم في إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام متلقي الاتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتى تستخدم كوسيلة اتصال غير مشروعة، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على الهاتفين المحمولين الدالين على ارتكاب النشاط الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الاستفادة ماديًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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