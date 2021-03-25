أقوال الشهود في اتهام شاب بقتل صديقه ذبحًا بدار السلام

أقوال الشهود



أقوال والدة المتهم



أقوال شقيقة المتهم



أقوال والد المجني عليه



تستكمل "الدستور" نشر الأوراق الكاملة في اتهام شاب بقتل صديقه ذبحًا بدار السلام في القضية رقم 1691 لسنة 2020 جنایات دار السلام، والمقيدة برقم 4 السنة 2021 كلي حلوان.وجاء بأقوال (محمود م) 23 سنة، طالب، بتواجده رفقة المتهم قبيل ارتكابه للواقعة في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، وأن الأخير توجه إلى عقار المجني عليه بمفرده عقب أن طلب منه الأخير شراء بعض الأطعمة وإحضارها له، وأضاف أنه بمروره صباحًا على مسكن المجني عليه بناء على اتفاق مسبق وجده مسجي بظهره على أريكه منحورًا من عنقه وغارقًا في دمائه حتى نمى إلى علمه عقب، ذلك أن المتهم هو القائم على قتل المجني عليه بسبب مشادة كلامية وقعت فيما بينهما.وجاء بأقوال- نقيب شرطة نظامي بقسم دار السلام، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة مفاده العثور على جثمان المجني عليه متوفية داخل مسكنه، وبالانتقال للمكان المار بيانه ألفاه قتيلا مسجي بظهره على أريكة منحورًا من عنقه.كما جاء بأقوال (هلالية. ه)- ٤٢ سنة- عاملة، بحضور نجلها المتهم إلى مسكنها فجر يوم الواقعة وإبلاغه لها بقيامه بالتشاجر مع المجني عليه وإحداث إصابته والتي أودت بحياته.وجاء بأقوال (أروى. ح)- ۲۱ سنة. طالبة، بحضور شقيقها المتهم إلى مسكنها فجر يوم الواقعة، وقررت بذات مضمون ما قررته سالفتها.وجاء بأقوال (حسن ح) 66 سنة- بالمعاش، بأنه نمي إلى علمه بواقعة ذبح نجله المجني عليه ظهيرة يوم الواقعة، وأضاف أن قصد المتهم من ذلك هو إزهاق روح نجله.