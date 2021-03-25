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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تحول مجمعًا تجاريًا لمركز تطعيم ضد كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 01:40 م
كورونا
كورونا
وكالات
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حولت البحرين مجمعًا تجاريًا إلى مركز للتطعيم من فيروس كورونا، فيما تسابق الدولة الخليجية الزمن لحماية سكانها من الجائحة.

وعادة ما كان مركز "سترة" التجاري يجتذب الناس حيث يضم مكاتب حكومية، لكن الجائحة أغلقت تلك المكاتب التي بدأت في تقديم خدماتها عبر الإنترنت.

ولم يتبق في المجمع سوى بضعة مطاعم للوجبات السريعة تقدم خدماتها للجمهور فضلا عن سوبر ماركت، مما دفع السلطات الصحية البحرينية لتحويل سترة هذا الأسبوع إلى مركز تطعيم ضخم.

وقالت بسمة محمود، مستشارة الصحة العامة وعلم الأوبئة في المركز الجديد: "يأتي كثير من الناس كل ساعة".

وخلفها، كان الناس يتدفقون على السلالم المتحركة وينتظرون على مقاعد متباعدة تصطف على جانبي الممرات حيث كان المتسوقون يتجولون.

وقالت بسمة محمود، إن المركز سيسرع من وتيرة تطعيم أكثر من 50% من السكان بشكل كامل.

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