روسيا: العلاقات مع بريطانيا في أزمة عميقة بسبب العقوبات

وصفت وزارة الخارجية الروسية العلاقات بين موسكو ولندن بأنها في حالة أزمة عميقة بسبب استمرار ضغوط العقوبات الصارمة، لافتة إلى أن بريطانيا تعتبر أحد الشركاء الاقتصاديين البارزين لروسيا.وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الخميس، نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: "إن العلاقات السياسية مع بريطانيا تظل في حالة أزمة عميقة بسبب استمرار الضغوط القاسية، بما في ذلك فرض العقوبات على روسيا من قبل لندن".وأضاف البيان: "أن بريطانيا من بين شركائنا الاقتصاديين الأجانب البارزين، حيث ارتفعت التجارة الثنائية بين البلدين بــ53.6 بالمئة، وبلغت 26.5 مليار دولار، كما استمرت الاتصالات الثقافية والإنسانية بين البلدين".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مقابلة مع مجلة "روسكايا ميسل" (الفكر الروسي) أعلن مؤخرا أن السلطات البريطانية اتبعت مسارا صارما مناهضا لبلاده خلال السنوات الأخيرة، مصحوبا بزيادة مستمرة في العقوبات.يُذكر أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرض البريطانيون عقوبات ثلاث مرات ضد مسئولين ومنظمات روسية.