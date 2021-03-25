بريطانيا: لدينا صفقة حصرية مع أسترازينيكا

قال وزير الصحة البريطاني: إن بريطانيا لديها عقد "حصري" لشراء لقاح فيروس كورونا مع شركة أسترازينيكا، بينما يرتكز عقد الاتحاد الأوروبي على أساس قاعدة "أفضل الجهود".وقال الوزير مات هانكوك لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الجانبين يتطلعان إلى حل نزاع حول تسليم اللقاح.ولكنه أضاف أن التكتل ينبغي ألا يحاول تعليق تصدير اللقاحات من موقع في هولندا إلى بريطانيا أو ينفذ هذا التعليق، بسبب طبيعة الاتفاقات التعاقدية التي أبرمت مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة.