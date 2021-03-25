سفيرة أمريكا ببيروت: يجب أن يضع قادة لبنان خلافاتهم جانبا لإنقاذ البلاد

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، وجود حاجة مُلحة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة تلتزم بتنفيذ الإصلاحات، مشددة على أن القادة اللبنانيين يتعين عليهم وضع خلافاتهم الحزبية جانبا، والعمل معا لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة الراهنة.جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به السفيرة الأمريكية من داخل قصر بعبدا الجمهوري، عقب لقاء عقدته مع الرئيس اللبناني ميشال عون، جرى خلاله بحث العلاقات اللبنانية - الأمريكية، والتطرق إلى آخر التطورات على صعيد ملف تشكيل الحكومة الجديدة.وقالت السفيرة الأمريكية: "لقد ناقشت مع الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماعنا اليوم أهمية تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاحات وقادرة على تنفيذها.. لقد اعتادت الولايات المتحدة باستمرار تأكيد التزامها الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ودعمه، والآن هناك حاجة ملحة إلى قادة شجعان، لديهم الاستعداد لوضع خلافاتهم الحزبية جانبا والعمل معا لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة التي تواجهها".وأضافت: "إنني على ثقة أنه بإمكانكم القيام بذلك.. لقد تحدثت الليلة الماضية فقط مع عدد من الناشطين السياسيين الشباب من مختلف الأطياف، وكان من الواضح أنهم يريدون حكومة تتحمل مسئولية بلدهم ويريدون قضاء مستقلا وسيادة القانون، إنهم يريدون اجتثاث الفساد المستشري الذي يسلبلبنان وشعبه من الموارد الثمينة التي يحتاجها بشدة، كما قالوا إنهم يريدون أن تجرى الانتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل في موعدها".وتابعت دوروثي قائلة: "ولكن دعونا نركّز على ما يحدث هنا الآن.. إنني أعلم أن قادتكم يحاولون تشكيل حكومة.. وبكل احترام، أود أن أقول لأي شخص يضع شروطا لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود أن أسأل: الآن بعد مرور 8 أشهر تقريبا من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟.. إنه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها".على صعيد متصل، توجهت السفيرة الأمريكية عقب اللقاء مع الرئيس اللبناني، إلى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، حيث عقدا لقاء جرى خلاله استعراض آخر المستجدات السياسية في لبنان وملف تشكيل الحكومة الجديدة والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.