بأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. معرض كتاب الدقي للأطفال يفتح أبوابه

انطلقت فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال، صباح اليوم الخميس، ويستمر حتى 1 إبريل القادم، حيث يضم كميات كبيرة من كتب الأطفال بمختلف أنواعها، والدخول مجانا بشرط ارتداء الكمامات الطبية حرصا على سلامة رواد المعرض والمواطنين.يضم المعرض خلال الدورة الحالية ما يقرب من 150 ألف كتاب متنوع ما بين تعليمي وتثقيفي وغيرها ما بين كتب باللغة العربية وأخرى بالأنجليزية، للأعمار تبدأ من 3 سنوات وحتى 14 سنة، كما تشمل ألعاب تعليمية للأطفال، وهناك ركن مخفض يضم قرابة 7000 آلاف كتاب بسعر موحد 5 جنيهات.ولم يقتصر المعرض على كتيبات الأطفال فقط، فهناك العديد من الخصومات على عدد من كتيبات الكبار المختلفة ما بين علمية، تاريخ، معلومات عامة وغيرها من الكتب المتنوعة، ويتعاون المعرض مع عدد كبير من دور النشر المصرية المتخصصة في كتب الأطفال.