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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل.. «المقادير وطريقة التحضير»

الخميس 25/مارس/2021 - 02:35 م
البيتزا في المنزل.
البيتزا في المنزل.
شيماء دهب
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تعتبر البيتزا من أحب الأطعمة لدى العديد من الأشخاص، حيث تعتبر من أسهل وأسرع الأطعمة التى يتم تقديمها على وجبة الغداء أو العشاء، فيفضل البعض البيتزا السميكة أو عجينة البيتزا الرقيقة أو المقرمشة، وكل هذا يمكن التحكم فيه بمجرد معرفة طريقة عمل عجينة البيتزا خلال السطور الآتية.

طريقة عمل عجينة البيتزا



مقادير
- ملعقة كبيرة خميرة
- كوب ونصف كوب من الماء الدافىء.
- ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق
- رشة من الملح
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ملعقة كبيرة سكر.

طريقة عمل عجينة البيتزا


طريقة تحضير عجيبة البيتزا
- نضع الخميرة مع السكر مع الماء الدافيء في كوب ونتركها لمدة خمس دقائق حتى يتم عمل الخميرة ووجود فقاعات هوائية.
- نضع الدقيق في وعاء واسع ثم نضع كوب الخميرة عليه.
- نضع زيت الزيتون على العجين ونقوم بالتقليب.
- الاستمرار في العجن حتى تتماسك العجينة.
- ندهن الوعاء بالزيت ونضع العجينة فيه.
- نقوم بتغطية الوعاء بقطعة القماش النظيفة ونتركه في مكان دافىء ليتخمر ويزداد حجم العجين ويأخذ من الوقت حوالي 55 دقيقة.
- ثم نقوم برش الدقيق على الطاولة ونبدء بفرد العجين ونتحكم في السمك الخاص بها كما نشاء.
حشوات مختلفة لعجيبة البيتزا
عقب ذلك يمكن اختيار عدة حشوات مختلفة لعجيبة البيتزا من بينهما الجمبري، الفراخ، ويمكن إضافة مجموعة من الخضروات المختلفة مثل الطماطم والفلفل الرومي بالإضافة لمجموعة من الجين الموزريلا والشيدر والرومي.

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