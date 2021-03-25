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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الليكود» يتقدم فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية بعد فرز 95% من الأصوات

الخميس 25/مارس/2021 - 02:40 م
الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية الإسرائيلية
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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، أنه مع فرز 95% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية تبين تقدم حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحصوله على غالبية الأصوات في المدن الجنوبية بإسرائيل، يليه حزب يش عتيد "هناك مستقبل" الذي حصل على غالبية الأصوات في تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي أسسه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان كان أداؤه جيدًا بشكل مدهش مع الناخبين الدروز، إذ حصل على 31% من الأصوات في بلدة عسفيا وهي بلدة ذات أغلبية درزية تقع في شمال إسرائيل.

وحظي ليبرمان على نسبة تصويت بلغت 26% من إجمالي الأصوات التي تم فرزها حتى الآن في بلدة دالية الكرمل، كما حصل على 34.2% من الأصوات في لبدة بيت جن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الليكود تقدم تقريبًا في كل مدينة كبيرة بجنوب إسرائيل إذ حصل على تصويت بنسبة 42% في مدينة إيلات و42% في مدية بئر السبع و40% في مدينة عسقلان و30.62% في أشدود.

وتقدم حزب "يش عتيد" في تل أبيب بنسبة تصويت بلغت 22%، بينما حصل على أصوات بنسبة 5.5% فقط في القدس المحتلة.

وحسب الصحيفة، أيد الناخبون في القدس الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة وحزب الليكود، إذ حصل حزب التوراة اليهودية الموحدة على أصوات بنسبة 23.47% بينما حصل حزب "شاس" على 15.85% وحصل الليكود على 20.76% من الأصوات.

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