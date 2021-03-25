الفخراني ينتهي من «نجيب زاهي زركش» نهاية الأسبوع المقبل

قارب الفنان الكبير يحيى الفخراني على الانتهاء تماما من تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" الذي يعرض بصورة حصرية على شبكة قنوات أون خلال الموسم الرمضاني القادم من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.ودخل المخرج شادي الفخراني خلال الساعات الماضية الديكور الأخير الداخلي لمسلسله الجديد بالإضافة لديكور المنزل حيث ينتهي من العمل تماما نهاية الاسبوع القادم، ويبدأ مونتاج الحلقات بشكل نهائي على تسليم المسلسل بالكامل مع الأيام الأولى من شهر رمضان القادم.ويستقر طاقم العمل بشكل نهائي خلال الساعات القادمة على شكل التتر الذي سيقدمه العمل الجديد ليصبح الفنان الكبير أول المسلسلات الجاهزة للموسم الرمضاني التي بدأ تصويرها العام الجاري.