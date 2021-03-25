بدء تركيب الهيكل الخرسانى لأكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنها تتابع عن كثب تطور الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.ولفت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى البدء في أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع، الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل يوم.ويأشارت إلى أن المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022، وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التي تنفذها شركة جاما - الفائزة بالمناقصة - نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدي للاستشارات الهندسية استشاري التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير.وذكرت أن الأعمال السابقة سبقها تمهيد الأرض للأعمال الإنشائية وإزالة المعوقات من الموقع.