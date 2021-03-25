«ذا صن»: مستخدمو أندرويد يبلغون عن مشكلات في التعامل مع بعض التطبيقات

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مستخدمي نظام تشغيل أندرويد ما يزالون يبلغون عن مشكلات مع تطبيقات "جي ميل" و"فيسبوك" و"أمازون".يأتي ذلك بعد أيام من الإبلاغ عن عطل ظهر عند استخدام تلك التطبيقات، حيث أفادت تقارير بعدم فتح التطبيقات على الهواتف المحمولة من جميع أنحاء العالم منذ يوم الاثنين الماضي.وتمثل العطل عند نقر المستخدم على أيقونة التطبيق يؤدي ذلك إلى إغلاق التطبيق على الفور، بسبب تطبيق نظام يسمى Android System WebView يتم استخدامه لعرض محتوى الويب، وفقًا لما أعلنته جوجل عملاق محركات البحث في العالم.وأعلنت الشركة عن حل المشكلة الثلاثاء الماضي، والذي يتطلب من المستخدمين تحديث تطبيقاتهم يدويًا، وما يزال العديد منهم يستخدمون الإصدارات القديمة في مواجهة الأعطال.ومن المفترض أن يؤدي تحديث WebView لنظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي إلى حل المشكلة على الفور.وتمت التوصية لمنع تعطل التطبيقات على الهاتف المحمول، بتحديث كل من جوجل كروم وعرض الويب.